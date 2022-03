Prodajamo nebrušene diamante

Kolonialna Afrika je bila nekoč znana po tem, da je prodajala nebrušene diamante. Veliko so dobili zanje, toda v resnici so bogateli tisti kupci, ki so te diamante obrusili.

V Delu sem bral, koliko milijonov je Slovenija v lanskem letu zaslužila pri prodaji vrhunske hlodovine. Sliši se kot hvalospev! Če je politika neuka in pokvarjena, bi morala gozdarska stroka dvigniti glas »vpijočega v puščavi«, da je to največja sramota za Slovenijo, ki se pred svetom postavlja kot razvita in civilizirana država v Evropi – namreč, da prodajamo neobdelane »lesne diamante«.

Ljudje dragi, kaj ste povsem otopeli ali povsem pokvarjeni!? Mi radi govorimo, da je naša politika pokvarjena, v tujini pa temu rečejo z drugim izrazom neumnost.

V socializmu smo imeli državna podjetja, uspešna tako, da so finalne lesne izdelke prodajali najrazvitejšim državam ... To so bili izbrušeni »lesni diamanti«. Danes praznoglava politika sramoti taka podjetja, češ da je država slab gospodar! Kdo je slab gospodar? Pokvarjena politika, ki krade levo in desno, o sebi pa govori kot o uspehu in se hvali slovenskim revežem, saj je vsaj tretjina prebivalstva pod pragom revščine ...