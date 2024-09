Slovenci, domoljublje, angleščina in še kaj …

Mnogi naši »domoljubi« se v spletnih komentarjih pridušajo, da nam manjka domoljubja, da nas bo Slovencev kmalu konec, zraven pa pišejo o »domoljupcih« in tudi drugače kažejo, da ne poznajo osnov pravopisa. Drugi pisci in govorci pa ne morejo brez angleških besed. Ko poslušam radio in televizijo ali pa berem članke v časopisih in na spletu, se čudim našim javnim govorcem in novinarjem.

Ekonomisti govorijo o volatilnem trgu: angleško besedo, ki najprej pomeni hlapen, bi čisto mirne duše povedali kot nemirni trg, za katerega so napovedi nezanesljive. Naši portoroški hoteli so Life Class Spa: besedna zveza dobro počutje je očitno predolga, zato imamo v reklamah za take »resorte« kar zapis »velnes«, tudi v angleškem zapisu »wellness«, »termalia relax« ipd.

Rada grem v Škofjo Loko, saj se mi zdi tako prijetno in energije polno mesto. Potem pa me preseneti cvetličarna, ki nima na zunanjih tablah, ki vabijo k obisku, zapisane niti ene slovenske besede. Tisti turisti, ki sem jih v Loki opazila, najbrž angleščine niti ne znajo.

Sindikalni vodja oni dan na televiziji govori, da bodo jeseni pogajanja v »hektičnem« času: beseda pomeni vročičen, celo jetičen, v prenesenem pomenu pa razvnet, strasten … Verjamem, da bi lahko našli slovensko ustreznico.

Najbolj pa so me zabavali športni novinarji. Izgovarjali in za Angleži so ponavljali »repašažǝ«, besedo francoskega izvora (repasser – zopet iti po isti poti; repassage – ponovni prehod), ki jo najdemo uporabljeno že v Slovarju tujk (Vrbinc, 1970) kot repasaža. Spletni slovar Fran poda drugo besedo oziroma besedno zvezo kot izvor besede repasaž (a/e). O tem bodo zagotovo še kaj povedali drugi, bolj kompetentni. Novinarji so na olimpijadi pri tekmovanjih v atletiki govorili tudi o »steeplechase« kot o teku z zaprekami; včasih smo govorili o teku z ovirami. Športni junaki govorijo o »eventu«, dogodku. Večina jih je »fokusiranih«, po moje pa bi bili lahko tudi osredotočeni, zbrani … Potem imam pa že raje Janjo Garnbret, ki sicer v narečju govori slovensko, a brez modnih anglizmov. Mogoče pa mi bo kak jezikoslovec pripisal, da sem zadrta.