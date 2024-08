Začeli so z 20 slovarji, zdaj jih je 45

Ob desetletnici portala Fran sem prebral zanimiv članek z zgornjim naslovom (Delo, 20. avgusta, stran 18), kako ta portal učinkovito omogoča najrazličnejše praktične oblike uporabe slovenskega jezika. Kot navaja dr. Kozma Ahačič, so dosegli rezultate, ki jim jih krepko zavidajo tudi v tujini.

Tvorci portala Fran načeloma uživajo veliko podporo predsednika vlade, ministra za finance, ministra za znanost in ministrice za kulturo, v praksi pa so jim finančna sredstva celo znižali in Fran ob desetletnici brez podpore vlade morda čaka v boksarskem žargonu celo nokavt.

Vsak dan doživljamo najrazličnejše naravne katastrofe, kot so požari, potresi, poplave in druge neprijetnosti. Nihče pa ne opazi naravne katastrofe, ki se bliža ob nepravilni in malomarni uporabi slovenskega jezika. Mnogo je mladih, ki jim ne uspe pravilno napisati niti treh preprostih stavkov in nimajo pojma o delih velikanov slovenske književnosti. Niti se ne trudijo, da bi to znali. Zakaj le bi počeli to, ko najdejo v starejših številne slabe vzglede. Posledice naravnih ujm se da sčasoma popraviti, brez lastnega jezika pa bomo zagotovo izginili s svetovnega zemljevida držav.

Ob velikem pomanjkanju humorističnih oddaj se pogosto zabavam ob gledanju pogovornih oddaj, v katerih mrgoli šolskih napak govornikov. To niso navadni ljudje, ampak cvet našega ljudstva, ki smo jih sami izvolili. Toda njihova slovenščina je pogosto katastrofalna. Ob njihovih pogruntavščinah sem se v začetku samo križal, zdaj pa ne vem, ali se naj smejem ali jočem.

Predlagam, da ti ljudje, ki imajo pogosto visoko plačo, za svoje napake tudi finančno odgovarjajo. Za dvakrat napačno uporabljena predloga s in z bi na primer iz svojega žepa portalu Fran plačali 10 evrov. Enako bi bilo ob napačni uporabi dvojine, požiranju besed, govorjenju v dialektu in podobno. Če bi jih malomarna uporaba slovenščine udarila po žepu, bi se zagotovo tudi sami bolj potrudili, se izobraževali in morda iskali rešitve celo na portalu Fran. Če pa ne bi hoteli plačati, bi jih objavili na primer na portalu Sram (te bilo).

Z vatikansko valuto, ki jo trenutno obljublja vlada, pa ne bo veliko koristi.