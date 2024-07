Učenje slovenščine razdelilo koalicijo

Državni zbor je s 45 glasovi za in 31 proti po nujnem postopku sprejel zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah. Proti zakonu so glasovali poslanci SDS, Nsi in Levice. Slednja se je za to odločila, ker poslanci niso podprli njihovih rešitev, ki jih je pristojni odpor v petek iz zakona črtal – torej, da morajo delodajalci sodelovati pri integraciji tujcev in jim plačati tudi najmanj 80 ur učenja slovenščine.

Državni sekretar Jure Trbič je pojasnil, da je cilj zakona razbremeniti zaposlene na upravnih enotah, saj nekateri upravni postopki, posebej s področja tujcev, pred upravnimi enotami terjajo precejšnje administrativno breme, hkrati pa v zadnjih zaporednih letih beležimo bistveno povečanje števila teh postopkov. Zakon tako ukinja krajevno pristojnost upravnih enot za tujske zadeve in začasno omogoča hitrejše zaposlvanje tujcev.

V Poslanski skupini Svoboda so izpostavili, da so pri pripravi predloga zakona pristojna ministrstva prisluhnila gospodarstvu, ki želi hitreje zaposlovati potrebno delovno silo in tudi upravnim enotam, ki opozarjajo, da z delom niso enakomerno obremenjene, predlog zakona so podprli. V stranki SD so menili, da gre za kompromisno rešitev, a so prav tako glasovali za. »Zagotovo gre za ukrepe, ki so glede na izzive upravnih enot smotrni, v poslanski skupini SD pa se tudi zavedamo, da ima zakon nekatere pomanjkljivosti in da gre za kompromisno rešitev,« je povedal Damijan Zrim (SD).

Integracija tujcev

A vsebina zakona je razdelila koalicijo, potem ko je pristojni odbor iz zakona črtal omenjene člene glede integracije in učenja slovenskega jezika. »Interventni zakon, ki je pred nami, naj bi bil namenjen zmanjševanju obremenitev na upravnih enotah, a pretežen del njegove vsebine je namenjen hitrejšemu pridobivanju dovoljenj za tujce, tako da gre v bistvu bolj za zakon, ki ureja trg dela. Enotni pa nismo niti v koaliciji, saj so z amandmaji črtani členi o integraciji in učenju jezika, ki jih je predlagalo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,« je dejala Nataša Sukič (Levica). Ker poslanci niso glasovali za vrnitev teh določil v zakon, ga v Levici niso podprli.

Tudi v opozicijskih SDS in Nsi rešitev niso podprli. V SDS so ocenili, da je predlog zakona je slabo pripravljen, nedorečen in pomanjkljiv. Predlog zakona je po njihovem mnenju problematičen tudi, ker da se trg dela za tujce odpira za vse poklice in brez ustreznega varnostnega preverjanja. Opozorili so še, da ne rešuje drugih zaostankov, na pimer pri gradbenih dovoljenjih. Tudi v Nsi so ocenili, da je zakon slab.