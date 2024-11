Tajvan se zavezuje k podnebnim ukrepom

Pred bližnjo konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah

Podnebne spremembe so močno prizadele države po vsem svetu. Tudi Tajvan se na tem področju sooča z resnimi izzivi. Občutili smo najhujšo sušo v tem stoletju, intenzivne padavine in uničujoče tajfune. Predsednik Lai Ching Te spodbuja pet ključnih strategij za prehod na ničelno neto vrednost. Te vključujejo začetek z drugim energetskim prehodom, pospeševanje razvoja obnovljivih virov energije, kot so geotermalna energija, vodik, biomasa in energija oceanov, pospeševanje dvojne digitalne in zelene preobrazbe naše industrije ter oblikovanje življenjskega sloga z ničelno neto vrednostjo. Tako si prizadevamo za pravičen prehod, ki ne bo nikogar zanemaril.

Junija letos smo ustanovili nacionalni odbor za podnebne spremembe, ki bo obravnaval podnebno upravljanje in mednarodno sodelovanje z vidika nacionalnega razvoja. Odbor se osredotoča na sedem področij: poti do ničelne vrednosti, različne zelene tehnologije za energijo in zmanjšanje ogljika, dvojno zeleno in digitalno preobrazbo, trajnostni zeleni življenjski slog, pravičen prehod, zeleno trajnostno financiranje ter trajnostno domovino in prilagodljivo odpornost. Odbor omogoča boljše obveščanje o odzivu vlade na podnebne spremembe, pospešuje izvajanje politik in krepi sodelovanje javnosti. Kot dokaz zavezanosti k zmanjšanju emisij smo v zakon o odzivanju na podnebne spremembe vključili cilj ničelnih neto emisij do leta 2050. Medtem je bila dokončana zakonodaja za vzpostavitev sistema pristojbin za ogljik, podobnega svetovnemu davku na ogljik, ki bo začel veljati leta 2025. Podjetja bodo sredi leta 2025 začela poskusno poročati po začetni standardni stopnji približno deset ameriških dolarjev na tono izpuščenega ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e). Stopnja se bo na podlagi priporočil odbora za pregled stopenj ogljičnih davkov postopoma zviševala in do leta 2030 dosegla raven, ki bo odražala mednarodne standarde (med 40 in 60 ameriškimi dolarji na tCO2e).

Tajvan se je prav tako zavezal, da bo v prihodnjih štirih letih uvedel sistem trgovanja z emisijami, ki ga bo še bolj povezal s svetovnimi trgi. Te politike so v skladu s šestim členom pariškega sporazuma, ki spodbuja mednarodno sodelovanje pri podnebnih ukrepih s tržnimi mehanizmi, kot so cene ogljika, da bi dosegli ambicioznejše podnebne cilje. Pristojbina za ogljik je le prvi korak v tajvanskem sistemu določanja cen ogljika. V nadaljevanju bo Tajvan uvedel tri velike sklade za spodbujanje razvoja zelenih industrij. Ustanovljen bo sklad za zeleno rast v višini deset milijard tajvanskih dolarjev, ki bo spodbujal rast nastajajočih domačih panog z ničelno neto vrednostjo. Sredstva iz zavarovalniškega in finančnega sektorja bodo podpirala sklad za inovacije na področju zelenega financiranja za dolgoročne naložbe v energetsko varčne industrije, industrije z ničelno neto vrednostjo in krožne industrije. Tajvanski sklad Net-Zero si bo prizadeval za doseganje domačih in mednarodnih ciljev zmanjšanja emisij ogljika s sodelovanjem z domačimi panogami z veliko emisijami, podjetji tveganega kapitala in finančnimi institucijami pri ocenjevanju in vlaganju v različne tehnologije za zmanjšanje emisij ogljika. Ta sklad bo tudi vključil vodilna tajvanska podjetja v globalne strategije za zmanjšanje ogljika, pospešil pobude za ničelno neto emisijo in pritegnil več zelenih naložb. Takšne poteze bodo povečale mednarodno konkurenčnost Tajvana in so v skladu z devetim členom pariškega sporazuma, ki poziva razvite države, naj mobilizirajo podnebna sredstva iz različnih virov.

Nacionalno znanstveno poročilo o podnebnih spremembah, objavljeno maja, zagotavlja temeljne znanstvene podatke za lokalne vlade in ministrstva, ki se uporabljajo pri načrtovanju prilagajanja. Obravnavan je razvoj mehanizmov za zgodnje opozarjanje in spremljanje sistema za izboljšanje okoljske odpornosti mest. Vzpostavljen bo večnivojski sistem za preprečevanje nesreč, ki bo vključeval ukrepe za napovedovanje nesreč, odzivanje in obnovo, kar je v skladu s sedmim členom pariškega sporazuma, ki vse strani poziva k spodbujanju in izvajanju politik prilagajanja.

Tajvan predstavlja središče tehnoloških inovacij in igra pomembno gospodarsko vlogo v svetu, zaradi česar so lahko njegove zmogljivosti na področju obnovljivih virov energije, prilagajanja podnebnim spremembam in nizkoogljičnih tehnoloških inovacij v veliko pomoč pri globalnem podnebnem upravljanju. Z uvedbo cen ogljika in spodbujanjem povezanih inovativnih tehnologij bo Tajvan z okrepljenimi politikami in sistemi sodeloval pri globalnih podnebnih ukrepih. Upamo, da bo mednarodna skupnost priznala, da je Tajvan pripravljen in sposoben prispevati k svetovnim prizadevanjem za podnebne spremembe.