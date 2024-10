Vzhodna Azija med dvema krizama

V nadaljevanju preberite:

Tajvanski vojaški funkcionar, ki je hotel ostati anonimen, je za Reuters pojasnil, da gre za urjenje blokade tajvanskih pristanišč na severu in jugu otoka, s čimer bi vzpostavili nadzor nad vsemi potmi mednarodnega pomorskega transporta ter morebitnim prihodom tujih sil. Vaje, poimenovane Joint Sword-2024B, kar pomeni, da gre za nadaljevanje manevrov, poimenovanih Joint Sword-2024A, ki so potekale maja, po inavguracijskem govoru predsednika Lai Ching-teja. Ta je ob prevzemu dolžnosti izjavil, da LR Kitajska in Tajvan nista drug drugemu ne nadrejena ne podrejena, s tem pa povzročil ogorčenje vodstva v Pekingu, ki vztraja, da je otok zgolj ena od kitajskih pokrajin.

Kitajska je s tokratnimi vojaškimi vajami Tajvanu in svetu pokazala, da se ne bo odrekla cilju velike združitve in da ji nobena zunanja sila ne more preprečiti, da okupira otok s 24 milijoni prebivalcev, močnim gospodarstvom in zrelo demokracijo.