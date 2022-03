Vojna v Ukrajini in slovenska politika

Na 1. programu Televizije Slovenija je bila 3. februarja ob 20. uri na sporedu oddaja Tarča z naslovom Varnost Slovenije po napadu Rusije na Ukrajino. Predsednik vlade Janez Janša je odklonil sodelovanje v oddaji.

Naj spomnim, kaj je 2. februarja tvitnil minister za notranje zadeve Aleš Hojs: Maškare iz stranke SD so danes protestirale za mir. Skupaj s tistimi, ki so leta 1991 podpisali deklaracijo za mir. Po besedah Jožeta Pučnika: veleizdajo.«

V oddaji je Aleš Hojs enačil današnjo situacijo v Ukrajini s situacijo v Sloveniji leta 1991. Zato predvidevam, da ga junija in julija leta 1991 ni bilo v Sloveniji. Tudi če bi poveljniki TO in LM ubogali tedanje povelje, za katero si zdaj nihče ne upa potrditi, da ga je izdal – namreč za napad na blokirane vojašnice, ko je bilo sklenjeno že prvo premirje na Brionih – situacija ne bi mogla biti tako strašna, kot je zdaj v Ukrajini. Politiki vedno pozabijo na 30 odstotkov zavednih slovenskih vojakov in častnikov v JLA in ob tem na še 60 odstotkov nemotiviranih vojakov in častnikov. Sem oče sina, ki je služil svoj vojaški rok v JLA leta 1991.

Pred nekaj dnevi: Janez Janša je predlagal zaprtje zračnega prostora nad Ukrajino. Ni pa pojasnil, kako. Ali naj prepove polete ukrajinski urad za kontrolo zračnega prometa? Ali naj nekdo, na primer Cefizelj, izda odlok o prepovedi letalskega (ne vem, ali spada zraven tudi raketni) prometa – ali zveza Nato s svojimi zračnimi silami in aktivnim vstopom v vojno?

Prva tretjina oddaje je osvetljevala strankarsko pripadnost in pripravljenost na razprtije namesto na enotnost v nasprotovanju vojni in strpno razpravo o ukrepih, ki bi jih morala sprejeti Slovenija v okviru EU. Drugi dve tretjini oddaje sta bili bolj sprejemljivi.

Moja pripomba na vse skupaj: Pred nami je zelo verjetno izredno težko leto. Politike, ki bodo izrabljali vojno za svojo promocijo in izkoriščali za svoje politične cilje tragedije ljudi in ljudstev, je treba za vedno poslati z igrišča. Za vedno! »Dost vas mamo.«

Politiko in ukrepe za pomoč Ukrajini je treba takoj ločiti od domačih gospodarskih problemov, ki so že ali bodo nastali zaradi vojne.

Takoj naj se začnejo priprave za razpravo in pripravo zakonodaje za izboljšanje samopreskrbe Slovenije s kmetijskimi pridelki, industrijsko obdelavo in zaščito pred izvozom, če bo potrebno. Takoj je treba predstaviti enotno, ne strankarsko strategijo državnih ukrepov za zagotovitev virov za namakanje in oroševanje ter drugih (ki jih ne poznam) za izboljšanje pogojev za pridelavo hrane. Takšno razpravo v parlamentu pogrešam že polnih 30 let. Namesto tega smo dobili razprave pod nivojem zadnjega zasedanja, ne vem več ali CK ZKJ ali nekega podobnega foruma, ko je postalo jasno, da odhajamo iz skupne države.

Pred nami so volitve. Upam, da se bomo odločali na podlagi vaših dejanj do 24. aprila, ne na podlagi vaših brezplodnih razprav in razprtij.