Vprašanja ob podatkih o žrtvah covida-19

Zasledila sem, da je bila skoraj polovica (49,3 odstotka) umrlih za covidom prebivalcev domov za starejše.



Zakaj? Edini odgovor je, da vlada ni ukrepala, kot bi morala (premestiti jih v bolnišnice, druge prostore, kot so telovadnice ...). In zakaj ni ukrepala?



Poraja se mi več odgovorov.



1. Morda se je hotela rešiti »tastarih«, da ne bi imela z njimi skrbi, Zpiz pa bi prihranil nekaj denarja?



2. Je morda vzrok, da so ti ljudje volivci, ki se redno udeležujejo volitev, a ne volijo pravih strank (SDS)? Izjeme potrjujejo pravila.



3. So hoteli oblastniki dokazati, da so družbeni (občinski) domovi slabi in bi morali biti privatni? Če so to mislili, so se krepko motili. Pri nas je bilo mrtvih več v privatnem domu kot v družbenem.



Presojo, kaj od tega je resnični vzrok, prepuščam vam.



