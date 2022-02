Ana Pandur: Če ne bi ustvarjala, ne bi mogla dihati

V članku preberite:

Do prihodnjega torka bo na odrih Cankarjevega doma v sklopu festivala Bi flamenko mogoče ob glasbi in plesu doživeti ta temperamentni in hkrati melanholični umetniški izraz, ki je našel goreče privržence tudi nas. Poleg vrhunskih tujih ustvarjalcev bo nastopila Ana Pandur, plesalka in koreografinja, ki se je nad tem plesom navdušila takrat, ko flamenka pri nas niti nismo poznali. Izšolala je številne plesalce, sama pa z leti našla svojo, izvirno poetiko.