Annus horribilis* za slovenske čebele (in čebelarje)

Da je vreme letošnjo pomlad hladno in vlažno, ni le vtis. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjan Noč namreč pravi, da takšne pomladi ne pomnijo. Če je pri večini klavrno vreme samo vzrok za slabo voljo, je za čebelarje tako rekoč napoved katastrofe. Ker sta šla pravzaprav v nič dva najpomembnejša meseca za čebelarstvo, april in maj – po slovensko mali in veliki traven – Noč ocenjuje, da je za čebelarstvo (in čebele) to najslabša pomlad v zadnjih stotih letih. Takšne, kakor se temu pravi, ne pomnijo niti najstarejši ljudje.