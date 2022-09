Čas se je že iztekel

V nadaljevanju preberite:

»Žal smo oceane jemali za samoumevne in zdaj smo v situaciji, ki ji pravim izredno stanje oceanov. To moramo ustaviti,« je junija na konferenci Združenih narodov o oceanih v Lizboni opozoril generalni sekretar OZN António Guterres. Svetovni voditelji so takrat prisegali, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da rešijo svetovna morja, a razšli so se brez zavezujočega dogovora.

Sredi avgusta so se predstavniki držav članic Združenih narodov, z namenom, da bi obvarovali biotsko raznovrstnost v mednarodnih vodah, ki pokrivajo polovico planeta, sestali že petič in se znova razšli brez dogovora in načrta, kako ustaviti propadanje svetovnih morij. Toda stvari, ki se dogajajo pod morsko gladino, še kako vplivajo na življenje na kopnem. Prihodnost je črna.