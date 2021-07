Morski konjički spet v pričakovanju

V nadaljevanju preberite:

Življenje vedno poskrbi za čudež, še posebno kadar kljub trudu in iskrenim prizadevanjem za dobro doživljamo razočaranja. To velja tudi za Akvarij Piran, v katerem zaposleni že vrsto let skrbijo za edinstveno zbirko avtohtonega življa našega morja in pogrešajo več možnosti za raziskovalne dejavnosti. Kot bi na to želela opozoriti tudi narava, je njihov, pred dvema letoma v slovenskem morju ujet par kratkonosih morskih konjičkov – obris tega priljubljenega ogroženega morskega bitja se skriva tudi v logotipu našega edinega akvarija na Obali – dobil podmladek, kar se v akvarijih zgodi redko.