Daleč stran od ponorelega sveta

V nadaljevanju preberite:

Naravni parki so z vidika ohranjanja narave in biotske pest­rosti najdragocenejši deli Slovenije. Od leta 2018 je med ta območja z izjemno vrednostjo vključen tudi Krajinski park Debeli rtič. Najbrž vam je znan predvsem po mladinskem zdravilišču in letovišču, toda ta košček občine Ankaran je tudi prava izbira za vse, ki si želite pobegniti pred gnečo turističnih središč in se spet povezati z naravo in s seboj. V njem so uredili sprehajalne poti, na katerih boste uživali v tišini, svojih mislih in čudovitih razgledih, to pa je tudi pravi kraj za vse, ki vas zanima fotografija.