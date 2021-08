Darja & Pero Lovšin: Prilepil se je name in me še danes ne spusti

V nadaljevanju preberite:



Navdihujoče se je srečati z zakoncema, ki sta par že krepkih štirideset let, pa se med njima še vedno divje iskri, a držita skupaj. Vodji in pevcu Sokolov in Pankrtov Peru Lovšinu, nekdanjemu novinarju, ter njegovi Darji Lovšin, politologinji, publicistki v reviji za diabetike Dita, pisateljici in ustvarjalki keramike, je na skupni poti uspelo ohraniti samosvoji osebnosti; kljub marsikdaj različnim po­gledom na trenutno dogajanje njuna povezanost ni p­ostavljena pod vprašaj, prej klicaj. V intervjuju sta med drugim povedala, kaj ju druži in v čem sta si različna, ter kje vidita rešitev kovidne uganke. »Vse več ljudi ugotavlja, da so nas prodali in nas še prodajajo. Vključno s stranko, ki smo jo pri nas doma volili do zdaj,« med drugim pravi Lovšinova.