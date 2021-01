David Urankar: Da si videti privlačen, je dobra popotnica

V intervjuju lahko še preberete:

Kadar te nekdo podcenjuje, je to lahko tvoja največja prednost. David Urankar se je tega začel zavedati že v rani mladosti. Z Davidom, ki bo konec februarja praznoval 36 let, sva se pogovarjala v torek, takoj po tistem, ko je odpeljal sinova v vrtec. Zaupal nam je, kako z ženo skrbita za ohranjanje ljubezni, kar je seveda temelj srečne družine, zakaj bi zase težko rekel, da je zavisten človek, pa tudi, da so njegovi honorarji v manekenstvu neprimerljivo višji kot na televiziji. Z Juretom Godlerjem se v njunem sproščenem podkastu Gospoda na youtubu trudita obujati klasično džentelmenstvo.