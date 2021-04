Dejan Krajnc: Na odru sem žival

V nadaljevanju še preberite:



Od osemnajstega leta do pred kratkim je bil Dejan Krajnc nepogrešljiv član narodnozabavnega ansambla Poskočni muzikanti. Sedemindvajset­letnega glasbenika se je v desetih letih prijel vzdevek Poskočni Dejan. Zdaj, ko se podaja na samostojno pot, si je nadel še eno ime, Dejan Dogaja. Povprašali smo ga, kaj se mu dogaja lepega, poleg tega, da je nedavno na radijske postaje prispela njegova prva pesem Nenormalno lepo. Pri končni različici besedila te skladbe mu je pomagal Jan Plestenjak, ki je prav tako našel njegovo novo ime. Dejan pravi, da je Jan njegov prijatelj, zaupnik, mentor in največji vzornik. Z njim si želi posneti duet in prepričan je, da če bo pridno in trdo delal še naprej, se bo to tudi zgodilo.