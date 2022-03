Divja stvarca, ki še danes vznemirja Ruse

V nadaljevanju preberite:

V času, ko Zahod usklajeno udriha po vsem, kar vsaj malce diši po Rusiji, od gospodarstva in medijev do kulture in športa, se nemara ni odveč opomniti, da ljudje najbolj prostrane države sveta niso homogena, enako misleča tvorba. Prej obratno. Zgodovina in umetnost nas učita, da je med njimi mogoče najti naivne miškine, premetene čičikove in okrutne stavrogine ter da med Sankt Peterburgom in Vladivostokom poleg vladarjev z imperialističnimi težnjami živita tako podtalni kot uporni človek.

Esej o slednjem je sicer objavil Francoz alžirskih korenin Albert Camus, se je pa to zgodilo natanko desetletje pred tem, ko se je v Parizu uprl ruski človek. Baletni zvezdnik Rudolf Nurejev se je leta 1961 v francoski prestolnici mudil kot član slovitega leningrajskega teatra Kirov, današnjega Marijinskega teatra iz Sankt Peterburga.