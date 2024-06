Doba elektrike iz atoma se nadaljuje

V nadaljevanju preberite:

Še preden pridete k njim, je jasno, da z varnostjo ni šale. Treba je poslati obrazce s podatki, seznam naprav, ki jih nameravate prinesti s seboj, poslati teme, o katerih se nameravate pogovarjati. Tudi pri prihodu je protokol, preden skozi detektor za kovine in vrteče rešetke, mimo dvojne ograje, okronane z bodečo žico, prideš na območje Jedrske elektrarne Krško (Jek), strog. Gre za največji energetski objekt v Sloveniji, brez katerega si je težko predstavljati oskrbo z elektriko v naši državi pa tudi v sosednji Hrvaški. Njihovo elektrogospodarsko podjetje je namreč lastnik polovice elektrarne in zato dobi polovico v Krškem pridobljene elektrike.

Kako in za koliko so zgradili slovensko nuklearko, kakšna je njena sedanjost in prihodnost?