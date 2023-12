Dopust mu je dal krila

V nadaljevanju preberite:

Kraft po nemško pomeni moč, v svetu smučarskih skokov pa je najmočnejše in najbolj tradicionalno tekmovanje novoletna turneja štirih skakalnic. Tudi letos bodo leteli v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu, to bo že 72. izvedba novoletnih skokov. Avstrijec Stefan Kraft je bil na turneji štirih skakalnic skupno najboljši »le« leta 2015, premalo za šampiona takšnega kova. Spektakularno pa je začel letošnjo sezono v svetovnem pokalu. Zmagal je na prvih štirih tekmah, po dvakrat v Ruki in Lillehammerju, dobil je tudi zadnjo preizkušnjo, drugo na sporedu Engelberga. In v čem je skrivnost? Preberite v članku.