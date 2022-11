Kulturni multipraktik, ki je vedno v pogonu

V nadaljevnaju preberite:

Postojnski Izolan, ki živi na Ljubljanski ulici 45, je skupaj z družino in sosedi to ulico spremenil v kulturni azil, kjer so doma dobro počutje, dobri koncerti in dobra kulturna ponudba. Njegovi vikendi so bili bolj vikendi drugih, saj so slovenski glasbeniki pogosto prihajali k njemu na morje ali kakšno zaigrat na bližnjo Špino. Nedavno je izdal nov album, skupaj s knjigo, polno zgodb o ljudeh.