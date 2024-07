Dva ekstrema, ki ju loči le 40 stopnic

V nadaljevanju preberite:

Ko v Sloveniji poveš, da se odpravljaš v Chongqing, si le redki predstavljajo, kje na Kitajskem je to mesto, še manj pa jih ve, da gre za eno največjih na svetu. Če pogledamo število prebivalcev na občino, pa je Chongqing celo največje mesto na svetu. V njem živi 32 milijonov ljudi. Za 16 Slovenij. Več prebivalcev v Evropi ima zgolj devet držav, vključno z Rusijo in Turčijo.

A ko prispeš v Chongqing, so številke še najmanjša posebnost. Mesto leži ob reki Jangce (ob sotočju z reko Jianling) in je zelo razgibano, saj se njegov teren ves čas dviga in spušča. Številne ulice se strmo vzpenjajo, in spet druge se spuščajo. Številne med njimi niso začrtane ravno, temveč so zavite, tu je še ogromno mostov in stopnic, zato mesto deluje kot labirint. Nekje se spustiš navzdol, a ko hodiš okrog in se vmes še malo izgubiš, niti ne opaziš, da se tu in tam po manjših stopnicah spet malo dvigneš, zato se sčasoma ponovno znajdeš tam, kjer si bil na začetku, le da še malce višje.