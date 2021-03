Edward Clug: Verjamem v usodo

V članku še preberite:



Letos poleti bo minilo natančno trideset let, odkar je Edward Clug prvič prišel v Slovenijo. Z uspešnim umetnikom romunskega rodu in nagrajencem Prešernovega sklada smo se pogovarjali v prijetni družinski hiši z vrtom in bazenom v mariborskem naselju Malečnik. Zaupal nam je, kaj se mu zdi pomembno pri vzgoji otrok in zakaj ni zagovornik fizičnega kaznovanja, čeprav ga je sam izkusil že kot desetletni deček v internatu. Z nami je delil tudi ganljivo zgodbo o njihovi psički Lucy in katera dva zares veličastna projekta se bosta pri nas pod njegovo taktirko odvila aprila in julija.