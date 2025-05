Filmske franšize – vlečenje v nedogled, ki prinaša milijarde

V nadaljevanju preberite:

Po premieri prejšnjo soboto v Ljubljani in nedeljskih prvih predvajanjih v Mariboru, Celju, Kranju in Novem mestu je v četrtek tudi na redni spored kinematografov prišel film Misija: Nemogoče – Zadnje maščevanje. Dve leti po sedmi in skoraj 30 let po prvi nemogoči misiji (Mission: Impossible, 1996) naj bi šlo za zadnje poglavje franšize, ampak takšne besede pri serijah uspešnih filmov niso konj, da jih ne bi bilo mogoče vzeti nazaj.

Najuspešnejša franšiza vseh časov je sicer Marvelovo filmsko vesolje (Marvel Cinematic Universe), v katerem je 36 superjunaških filmov od leta 2007 do danes zaslužilo več kot 28 milijard evrov, še vsaj devet pa jih bo prišlo v kina v prihodnjih letih. V primerjavi s tem je 3,7 milijarde evrov zaslužka osmih Misij: Nemogoče, ki je trenutno na 17. mestu med filmskimi franšizami, veliko manj.

Katere filmske franšize so v blagajne prinesle največ milijard?