Gentlemani s čistim srcem v umazanih dresih

S komaj kakšnimi 200 registriranimi igralci in še nekajkrat toliko navdušenci ragbi že ves čas tiči na obrobju športne Slovenije. Kdor dobro pozna to moštveno igro z ovalno žogo in vrednote, na katerih sloni, se najbrž strinja, da bi si ragbisti zaslužili več kot zgolj status marginalcev. Obenem pa navdušenci vedo, da v hudi konkurenci uspešnih in za sponzorje privlačnejših športov ragbi lahko naslednja desetletja preživi le ob nadaljnjem trdem in prostovoljnem delu.

Slovenska ragbi družina v teh dneh obeležuje 60. obletnico obstoja tega športa v naši deželi. Na krajši slovesnosti so se zavezali, da bodo poskrbeli, da bo igra huliganov, ki jo igrajo gentlemani, pri nas še dolgo živela. Kontaktni športi so bili med tistimi, ki so bili v času epidemije najbolj prizadeti, podobno velja tudi za ragbi in čeprav jih je epidemija dobro zdelala in od tega na entuziazmu slonečega športa marsikoga odvrnila, so se pobrali in tekmujejo naprej.