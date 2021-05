Goran Vojnović - Prihodnost je postala uganka

V nadaljevanju preberite:



Visokorasli košarkarski obet, šolan režiser, rekreativni kolumnist in pisatelj Goran Vojnović je največje slovensko stanovanjsko naselje Fužine trdno zasidral v domači literarni svet. Serijski zbiratelj Delovega kresnika (Čefurji raus!, Jugoslavija, moja dežela, Figa) je nedavno pri založbi Beletrina izdal nadaljevanje zgodbe o košarkarskem talentu Marku Đorđiću, mojstru napačnih odločitev, Đorđić se vrača. Po desetih letih bivanja v Bosni se vrne na Fužine, kjer se samo še čudi. Tudi Fužine niso več tisto, kar so bile. Z Vojnovićem smo se pogovarjali o iskanju identitete Marka Đorđića, o čudnih poteh čefurstva, o domu, spremenjenih Fužinah, sprejemanju odgovornosti, različnih odtenkih nacionalizma in seveda mirnem razpadu Bosne.