Helena Blagne: Čas pokaže, kdo te je vreden

Združitev dveh generacij, ki sta jo na sobotni Popevki 2023 upodabljata s sovoditeljico, pevko Raiven, je le ena od številnih osvežitev, po katerih je znana legenda naše zabavne industrije. Njeno ime je sinonim za uspešno kariero, pregneteno z odmevnimi glasbenimi podvigi, zasebno pa slovi kot ženska z izostrenim smislom za izvabljanje smeha. Potrkali smo na vrata njenega toplega doma in spoznali, kako postati članica kluba Heleninih vražjih babnic. Dobrodošli pri Heleni Blagne!

Kdaj pogrešate stare čase?

Marsikaj pogrešam. Zakajene dvorane, diskoteke, glasbo 80. let, mečkanje na zadnjih sedežih v razmajanih in starih fičkotih. (smeh) Tudi profesorje pogrešam, zlasti pa svobodo, tisto pravo – brez mobilnih telefonov in drugih motilcev pozornosti. Pogrešam pozitivne in vzpodbudne afirmacije, ki smo jih bili kot mladina deležni na slehernem koraku, ko smo še verjeli v tradicijo, v lepo, složno bodočnost.