Helena Bonham Carter, ena in edina

Ko je v 80. letih posnela prve filme, so igralko Heleno Bonham Carter označili za kraljico korzetov in angleško vrtnico, klasično angleško lepotico. A s svojim talentom je segla precej dlje. Dokazala je, da je ni mogoče popredalčkati in da ji ležijo tudi čudaški liki, katerih lepota je brez pomena. Vedno je odlična, pa naj gre za prebujeno Lucy iz Sobe s pogledom, manipulativno ljubimko iz Kluba golih pesti, razumevajočo ženo v Kraljevem govoru ali katerega od srhljivih fantazijskih likov, kot je Krasotillya L'Ohol v Harryju Potterju. Je mojstrica preobrazbe, ki se ne pusti ukrotiti, in prav tak, nekoliko divji, je včasih tudi njen ekscentrični videz.