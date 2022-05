Igor Vučič: Včasih smo šli tudi hudiču v rit

V članku preberite:

Koprčan Igor Vučič je poln zgodb. Pretresljivih, tragičnih, tudi odbitih in komaj verjetnih, vse pa je videl na lastne oči in večino posnel skozi objektiv svoje kamere. Med vojno v nekdanji Jugoslaviji je tri leta s presledki preživel v Sarajevu, ko se je zgodil masaker na tržnici Markale, je bil tam edini snemalec. Krvavi posnetki, ki so šokirali Evropo, so bili njegovi. Mnogo zgodb je obviselo na njegovi duši, iskreno in brez olepševanja jih deli in popisuje tudi na facebooku. Delal je na vojnih in kriznih žariščih, na Filipinih je skrivoma posnel pretresljivo izkoriščanje, otroško prostitucijo in delo v tovarnah. Snemal je za različne hiše, zdaj je zaposlen kot filmski snemalec na TV Koper. »Moje oči so videle vse,« je zapisal pred časom. Srečala sva se po njegovi vrnitvi iz Ukrajine in ni čudno, da je ob koncu sploh ne kratkega pogovora rekel: »Pa saj nisva povedala še nič.«