Inženir, ki je postal legendarni komik

Verjetno je pretirano reči, da večina svetovno znanih igralcev nima kakšne posebne izobrazbe, vendar je dejstvo, da jih precej ni ravno visoko izobraženih. Če so, so večinoma obiskovali dramske oziroma širše humanistične študijske smeri. Takšnih, ki bi med igralske zvezde stopili iz tako strogo racionalističnih vod, kot je inženirstvo, pa zagotovo ni prav veliko. Eden od njih je angleški komik Rowan Atkinson. A to morda niti ni tako nenavadno; tudi njegova igra je vsaj tako posebna, kot je njegova izobrazbena podstat.Čeprav je Atkinson zelo uspešen filmski igralec, saj je zaigral glavno vlogo v vrsti velikih finančnih uspešnic velikih platen, je zaslovel in je morda še danes bolj znan po svojih vlogah z malih ekranov.