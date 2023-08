Janez Polajnar: Kuhati se začne nad morjem

V članku preberite:

Ob poplavah, kakršnih zaradi obsežnosti in intenzivnosti v naših krajih ne pomnimo, hidrolog Janez Polajnar pove, da je šlo za nenavadno, usodno kombinacijo. Julij nadpovprečno moker, zemlja prepojena in reke, polne vode, to so hidrološke razmere, značilne za jesen, nato pa ekstremne nevihte, ki poleti praviloma padejo na bolj suha tla.