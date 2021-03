Še pred nezgodo ali boleznijo

Mogoče je skleniti zavarovanje za primer daljše bolniške odsotnosti z dela zaradi nezgode ali bolezni. Ob izpadu dohodka lahko potem določeno časovno obdobje prejemaš mesečno rento.



V koronakrizi se marsikdo sprašuje, kako bo ta vplivala na nas dolgoročno. Ne le kar zadeva gospodarstvo in s tem finančno varnost posameznika ter njegove družine, temveč tudi zdravstveno stanje. Odgovoren človek ne misli le nase in išče primerne načine, da poskrbi tudi za svoje najdražje, ki so odvisni od njega.​Po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ) se je, če primerjamo januar 2020 in prvi mesec letošnjega leta, skupni znesek obračunanih zavarovalnih premij (BOP) članic SZZ povečal. V omenjenem lanskem mesecu so vse premije BOP skupaj znašale dobrih 244 milijonov evrov, v letošnjem januarju pa dobrih 245 milijonov evrov. Razlika je v tem, da se je vsota za neživljenjska zavarovanja povečala, za življenjska pa zmanjšala.Januarja lani je bilo prvih za malo manj kot 180 milijonov evrov, drugih za dobrih 64 milijonov evrov. Podatki za letošnji januar kažejo, da se je vsota življenjskih zavarovanj zmanjšala na malo več kot 62 milijonov evrov, neživljenjskih zavarovanj pa je bilo že za dobrih 182 milijonov evrov. Pri tem velja poudariti, da neživljenjska zavarovanja med drugim vključujejo nezgodno in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje požara in elementarnih nesreč, kreditno zavarovanje in zavarovanje pomoči.Vsakdo lahko kadar koli, v tem težkem obdobju pa še posebej, ostane brez službe, hudo zboli ali celo oboje. Saj vemo: kadar ima hudič mlade, jih ima veliko. Matej Rožič glede takšnih življenjskih prelomnic, ki slej ko prej vplivajo tudi na stanje osebnega in družinskega proračuna, ponudi konkreten nasvet, kar zadeva bolezni in poškodbe:»Zelo nehvaležno je na splošno podajati priporočila glede primernosti zavarovanj za posameznike, saj nas vodi usmeritev, da najprej poslušamo stranko in ji na podlagi pogovora in ocene stanja ter njenih želja svetujemo, katera zavarovanja so prava zanjo. Zavarovanja za primer izgube službe oziroma brezposelnosti ne ponujamo, lahko pa stranka sklene denimo zavarovanje za primer daljše bolniške odsotnosti z dela zaradi nezgode ali bolezni, tako da ob morebitnem izpadu dohodka določeno obdobje prejema mesečno rento, katere višina je odvisna od zavarovalne vsote.«Dogaja se, da zdravniki sami vnaprej svetujejo svojim bolnikom, sploh če sumijo, da bi lahko zboleli za resno boleznijo, naj se zavarujejo, da bodo tako deležni boljše zdravniške oskrbe kot sicer. »Vloga zavarovalnice je, da stoji stranki ob strani, ko se ji kaj zgodi ali pa zboli.Ob njenem sprejemu v zavarovanje zavarovalnica prevzame nase določena tveganja, zato je pomembno, da je stranka iskrena in razkrije vsa morebitna bolezenska stanja, ki bi lahko vplivala na višino rizika, ki ga zavarovalnica prevzame. Dodatno zdravstveno zavarovanje je pomemben del skrbi za zdravje posameznika, saj mu omogoča specialistične diagnostične preglede in manjše ambulantne posege brez čakalnih vrst. V teh primerih so zavarovanci na vrsti hitreje in tako tudi hitreje okrevajo,« razloži Rožič.Konkretne statistike o tem, koliko je primerov, ko so bolniki zaradi ne samo običajnega dodatnega zavarovanja, ampak še omenjenega specifičnega zavarovanja zares na boljšem kot tisti, ki so obravnavani po običajni poti v okviru javnega zdravstvenega sistema, žal ni.Ob nedavnem hudem potresu na Hrvaškem se je na novo odprla še ena problematika. Zlasti lastniki stavb, zgrajenih v šestdesetih letih, se upravičeno sprašujejo, ali bi bilo pametno dodatno zavarovati bivališča, ki veljajo za bolj nevarna in se lahko ob hujšem tresenju tal celo porušijo.Stanovanja, za katera imetniki še odplačujejo kredit, so običajno samodejno zavarovana proti naravnim nesrečam, kot sta potres in poplava, pa vendar, je to zadosti? Rožič lastnikom zgradb, ki so zgrajene pred letom 1965, poleg sklenitve potresnega zavarovanja priporoča tudi protipotresno sanacijo. Ta glede na specifični objekt po njegovih besedah lahko zajema naslednja dela:utrditev temeljev in nosilnih zidov z betonskimi ojačitvami za utrditev celotne konstrukcije; izdelavo armiranobetonskega ometa nosilnih zidov; zamenjavo lesenih stropov z armiranobetonskimi ploščami ali utrditev stropov z estrihi AB; protipotresne povezovalne spone, vgrajene v vseh etažah; v vrhnji etaži vgraditev protipotresnega jeklenega okvirja, ki etažo obkroža z vseh strani in jo ploskovno povezuje s strešno konstrukcijo, ter druge ojačitve zgradbe, ki jih svetujejo gradbeni strokovnjaki.Družbo pretresajo tudi dogodki, ki jih sprožajo ljudje sami. Ena najbolj razvpitih v zadnjem času je bila zagotovo afera odrezana roka. V takšnih primerih bi se morala zavarovalnica primerno zaščititi in v kali preprečiti zlorabo. Kot zagotavlja Rožič, je poskusov goljufij, ko posamezniki namerno oziroma zavestno poškodujejo sebe ali koga drugega, da bi prišli do velikih vsot denarja, zelo malo, je pa veliko več nepoštenosti v zvezi s poškodbami vozil:»Pred vsakim novim zavarovanjem opravimo oceno rizika, t. i. underwriting, pri čemer naši sodelavci presodijo, ali so določena tveganja za nas sprejemljiva ali ne. Stranke izpolnijo tudi določene vprašalnike, in če se pozneje izkaže, da so bile neiskrene, zavarovalne vsote ne izplačamo. Zavarovalniške goljufije so izziv, s katerim se srečujejo vse zavarovalnice. Samopoškodbe ljudi so izjemno redke, zato lahko rečemo, da so bolj izjema kot pravilo. Več goljufij pa se pojavlja pri denimo avtomobilskih zavarovanjih.«Bolj ko se bližajo prvomajske in poletne počitnice, bolj se v negotovih razmerah glede potovanj zaradi izbruha novih sevov koronavirusa mnogi sprašujejo, ali se je mogoče zavarovati v tem primeru. Sogovornik nam glede tega ni mogel svetovati, saj pri njih ne ponujajo turističnih zavarovanj.Po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije večina naših zavarovalnic veljavnost zdravstvenega zavarovanja, če zavarovanec v tujini zboli za covidom-19, veže na okoliščino, ali je tam razglašena epidemija oziroma pandemija: »Vsekakor je treba pred odločitvijo, katero zavarovanje skleniti, podrobno primerjati vsebino ponudb posameznih zavarovalnic. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki jih je povzročil oziroma jih še vedno povzroča koronavirus, pa morate upoštevati tudi različne dejavnike, ki se vam prej morda niso zdeli pomembni.«