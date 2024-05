Kjer se cedita smeh in mleko

V nadaljevanju preberite:

Dve desetletji, dvesto nastopov, enaka ekipa, veseloigre tako za rojstne dneve običajnih ljudi kot za Janeza Drnovška in Joca Pečečnika je minulo nedeljo kulminiralo v ribniškem športnem centru, kjer se je skoraj tisočglavo občinstvo krohotalo štirim mlekaricam, enemu kmetu, Robertu Golobu, Wernerju in Svetlani Makarovič, ter ploskalo večopravilnemu velemojstru Tilnu Artaču. Za zdajšnjo ekipo se že kalijo mladi mlajkarji, in ko še župan, ki so ga konkretno napikovali, obljubi podporo za naprej, je mera veselja polna.