Čeferin: Navijači so fantastični, proti Srbiji velik spektakel

Slovenska nogometna reprezentanca se je po nedeljski točki na svoji uvodni tekmi evropskega prvenstva proti Danski (1:1) takoj vrnila v bazo v Wuppertal. Tam jo je danes obiskal predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Razumljivo so bili po pomembni točki vsi dobre volje, evropski nogometni šef pa je doslej zadovoljen z EP.

»Na prvenstvu vidimo veliko golov, užival sem na vsaki tekmi. Vse je popolno,« se je uvodoma dotaknil dosedanjega dela EP in se na treningu slovenske vrste ozrl na številne navijače, ki so prišli na nedeljski obračun z Dansko v Stuttgart. »Seveda smo vsi čustveni, ko to gledamo. Lagal bi, če ne bi potrdil, da navijam za Slovenijo. Navijači so fantastični. Pričakujem jih pa v Münchnu še več, ker je bližje in verjetno bi vsi radi nek takšen ex-jugoslovanski dvoboj,« je povedal.

»Včeraj sem gledal tekmo Srbije in Anglije. Srbi so zelo dobra ekipa. Če mislimo, da bomo Srbe z lahkoto premagali ali računamo na tri točke, potem smo malo naivni. Absolutno pa so oni naivni, če mislijo, da jim bo lahko proti Sloveniji. Pričakujem velik spektakel,« je o naslednji tekmi Slovenije povedal Čeferin.

Slovenski reprezentant Vanja Drkušić ne razmišlja naivno in se zaveda, da bo obračun težak. »Spet pričakujem zelo težko tekmo. Ko si enkrat na tako velikem tekmovanju, nobena tekma ni in ne bo lahka. Zavedamo se kakovosti Srbije, zavedamo pa se tudi nekaterih stvari, ki jih lahko mi izkoristimo,« je menil Drkušić.

Čeferin in nogometaši izpostavljajo odlično navijaško vzdušje. FOTO: Leon Vidic

Timi Max Elšnik je izpostavil to, da jim bo po uspešnem uvodu proti Dancem vendarle malce lažje. »Druga tekma bo zagotovo lažja, tudi ta točka nam je vlila dodatno samozavest. Vemo, kaj prinaša zmaga proti Srbiji. Že pred EP je bila tekma s Srbi tista, na katero se je 'palilo' največ ljudi. Po tej točki proti Danski bi zmaga pomenila napredovanje, tako da bo to kot nek finale za vse skupaj,« je dejal Elšnik.