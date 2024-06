Bellinghamu devetica, Kane in Foden nezadostno

Angleška javnost je bila zadovoljna s tremi točkami proti Srbiji, ampak reprezentanca Garetha Southgata z igro ni prepričala. Pri časniku The Sun so dali slavospeve Judu Bellinghamu, ki je pri 20 letih in 353 dneh (29. t. m. bo praznoval rojstni dan) zaigral že na svojem tretjem velikem tekmovanju, s čimer je prekosil Michaela Owna ter tudi Cristiana Ronalda. Najnižji oceni pa so prisodili kapetanu Harryju Kanu in Philu Fodenu.

Bellingham, ki je v 13. minuti z glavo dosegel odločilni gol, ohranja vrhunsko formo tudi po tem, ko je z Real Madridom osvojil ligo prvakov. Prislužil si je oceno 9, osmico sta prejela podajalec Bukayo Saka in disciplinirani Declan Rice.

Phil Foden je bil neviden. FOTO: Carl Recine/Reuters

Večini igralcev so strokovnjaki namenili sedmice, zgolj zadostno (6) si je prislužil branilec John Stones, nezadostno petico pa sta dobila Kane in Foden. Prvi se skoraj ni dotaknil žoge, ko pa se mu je prikazala priložnost, da bi odločil tekmo, je z glavo meril v prečko.

Foden,z Manchester Cityjem najboljši igralec premier league, je bil povsem razglašen in je še enkrat potrdil, da svoje klubske forme ne zmore prenesti v reprezentanco. Southgate bi lahko v četrtek proti Danski poskusil s Coleom Palmerjem.

Jude Bellingham blesti tudi v angleškem dresu. FOTO: Ozan Kose/ AFP

Anglija in Slovenija se bosta merili 25. t. m. v Kölnu na zadnji tekmi rednega dela v skupini C.