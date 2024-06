Peter John Stevens daleč od želja

Slovenija bo imela na evropskem prvenstvu v plavanju v Beogradu v popoldanskem finalu žensko štafeto na 4 x 200 m prosto, ki je v kvalifikacijah zasedla četrto mesto. Največji udarec pa je doživel Peter John Stevens, ki se je spogledoval s polfinalom in normo za olimpijske igre v Parizu, a bil z 1:01,74 in 23. mestom na 100 m prsno daleč od želja.

Prav ženska štafeta 4 x 200 m prosto bo velika uganka popoldanskega dela tekmovanja. V slovenski vrsti je tekmo zares vzela le Janja Šegel in z 1:57,87 dosegla daleč najboljši izid v sezoni. Gre za potrditev olimpijske norme B, popoldan pa bo zanesljivo napadla tudi normo A 1:57,26, s čimer bi sama poskrbela za najlepše darilo za 23. rojstni dan, ki ga praznuje prav danes.

Hana Sekuti, Tjaša Pintar in posebej Katja Fain pa so nato močno varčevale z močmi, saj je bilo jasno, da se bo Slovenija uvrstila v finale in predtekmovanje je služilo le razporeditvi prog za popoldanski del. V ospredju so bile Madžarke.

Izraelke in Turkinje so z 8:04,85 in 8:05,87 dosegle izide, ki so jih Slovenke v finalu sposobne preseči, v boj za kolajne pa se bodo zanesljivo vključile vsaj še Avstrijke in Nemke.

Zelo solidno je nastopila tudi moška štafeta 4 x 200 m prosto. Sašo Boškan, Arne Štular Furlan, Primož Šenica Pavletič in Jaka Pušnik so s 7:24,62 vsega tri stotinke sekunde zgrešili slovenski rekord in kot prva rezerva pristali na 9. mestu.

Nastope je odprl Anže Ferš Eržen in s 4:23,63 osvojil 14. mesto na 400 m mešano. Glede na štiri sekunde boljši osebni rekord je bil morda dosegljiv tudi finale, za katerega je zadostoval dosežek 4:21,82.

Nadaljevali sta Tjaša Pintar in Hana Sekuti na 100 m prosto. Prva je s 56,88 dosegla izid sezone in končala na 27. mestu, druga je bila 33. Neposredno se plavalki borita tudi za nastop v olimpijski štafeti v Parizu in v vse boljšem položaju je izkušena Radovljičanka.