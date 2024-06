Andraž Makuc v Zlatorogu

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je sklenil dolgoročno sodelovanje s slovenskim rokometašem Andražem Makucem, ki je zvestobo celjskemu klubu obljubil do konca sezone 2027/28, je klub danes zapisal na svoji spletni strani.

Z odhodom Mitje Janca se je v Celju sprostilo mesto na poziciji srednjega zunanjega igralca, ki ga bo zapolnil 21-letni Makuc. Mlajši od bratov Makuc ima za seboj odlično sezono v Kopru, saj je na 26 tekmah dosegel skupno 188 zadetkov oziroma 7,23 golov na tekmo.

S tem dosežkom je postal tudi najboljši strelec prve slovenske rokometne lige v lanski sezoni. Mladi nadarjeni igralec po stilu igre spominja na brata Domna, ki je prav tako pet sezon nosil dres Celja in nato prestopil k Barceloni.

»Zelo sem vesel, da smo se s Celjem uspeli dogovoriti za sodelovanje. Že od malih nog sem si želel zaigrati za klub, ki ima tako bogato rokometno zgodovino. V Celju vidim okolje, ki je odlično za razvoj mladega rokometaša. Verjamem, da bom napredoval in naredil korak naprej na svoji športni in tudi življenjski poti. Veselim se igranja v Zlatorogu in pred takšnimi navijači kot so Florijani. Komaj čakam, da spoznam soigralce in strokovni štab ter da se lotimo dela,« je ob podpisu dejal Makuc.

»Je mlad rokometaš, ki ustreza profilu igralca za našo ekipo. V sebi nosi odličen strelski potencial, ob tem pa ima tudi zelo dobro 'finto'. Postane lahko tudi zelo pomemben člen v obrambi, na kateri še mora precej delati oziroma nadgraditi svoje znanje. Pričakujemo, da se bo tako kot vsi mladi rokometaši, učil in napredoval, ter s tem postal uspešnejši. Zato mora imeti ambicije in predanost, mi pa ga bomo usmerjali in mu pomagali k izpolnitvi tega,« pa je dejal novi trener Celjanov Paulo Pereira.