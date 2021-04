Ko je 160 kilometrov teka – aktivni dopust

V nadaljevanju preberite:

Šli sva skupaj. Po štirinajstkilometrski trasi Čipka traila. Govorila je bolj ali manj ona, ne, ker se od intervjuvancev to pričakuje, pač pa, ker jaz niti nisem imela sape, da bi zmogla kaj več od vprašanja ali mimobežne pripombe na vsake toliko. Anji Deželak strmi klanci ne povzročajo nobenih težav, še več, pravi, da v njih uživa, ker niso dolgočasni, kot so ravne asfaltne poti. Tistih 100 milj Istre se je nenehno vključevalo v najin pogovor, ker me je fasciniralo, zakaj se nekdo loti tako ekstremnega podviga.