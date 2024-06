Ko nas ubija strah pred napakami

V nadaljevanju preberite:

Le stremeti k idealu ali dejansko imeti cilj doseči popolnost – razlika je velika. Kot pravi latinski pregovor, so namreč pri cilju, ki se nam zdi primeren, dovoljena vsa sredstva. To pomeni, da lahko žrtvujemo tudi sebe, svoj jaz, zdravje in dobre odnose z drugimi. Kako prepoznati izčrpavajoči perfekcionizem, ki vse bolj narašča tudi med mladimi, in se mu izogniti, sta razložila mag. psihologije Domen Kralj z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in dr. psihoterapevtskih znanosti Tjaša M. Kos.