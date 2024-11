Šestindevetdeset let Mileta Koruna: Čas, le kaj si ti?

V nadaljevanju preberite:

Tridesetega oktobra je dopolnil 96 let. Opus Mileta Koruna, nestorja slovenske gledališke režije, je epohalen. Drži, bile so tudi vplivne osebnosti, ki so ga označevale za terorista. V resnici je izhajal iz nikoli potrjene evropske preambule: Mi, Evropejci, smo zgrajeni iz helenizma, judaizma, krščanstva, renesanse in razsvetljenstva, antinacizma in antifašizma!

Mile Korun je bil sredi petdesetih let prejšnjega stoletja star sedemindvajset let. Za seboj je že imel študij na ljubljanski arhitekturni šoli in akademiji za igralsko umetnost, smer gledališka režija. V tistem obdobju mu je francoska republika dodelila štipendijo, ki mu je omogočila vpogled v sodobno francosko umetnost.