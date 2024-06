Robert Waltl in Ivica Buljan: Mini teater je pekel in nebesa

V članku preberite:

Mini teater letos praznuje 25 let delovanja in Robert Waltl, igralec, režiser, lutkar in direktor, ter priznani režiser Ivica Buljan sta njegova ključna človeka. Zaslužna sta ne le za to, da je Slovenija leta 1999 dobila novo, prodorno gledališče, ampak tudi za to, da je to še vedno zelo živo. Doslej so uprizorili več kot 150 predstav, skoraj 80 v postdramskem programu in več kot 70 v otroškem, na leto pa pritegnejo več kot 25.000 gledalcev. Za svoje predstave so večkrat prejeli najuglednejše nagrade, od Borštnikovih, Prešernovih do Severjevih in tistih na lutkovnih festivalih, odmevale pa so tudi v tujini, kjer so gostovali več kot 200-krat. Schneewittchen After Party, Macbeth po Shakespearu, Zapiranje ljubezni, Kdo se boji Virginie Woolf so le nekatere uprizoritve, ki so zaradi Mini teatra postale kultne.