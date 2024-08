Ko so močne ženske za nekatere premočne

V nadaljevanju preberite:

Ženski boks je na letošnjih olimpijskih igrah dvignil veliko več prahu, kot ga običajno ta disciplina. V dveh kategorijah sta zmagali tekmovalki, ki so ju na lanskem svetovnem prvenstvu Svetovne boksarske zveze (IBA) v New Delhiju diskvalificirali. Vzrok naj bi bil, da sta padli na tako imenovanem testu spolov. Pozornost je vzbudila predvsem 25-letna alžirska boksarka v kategoriji do 66 kilogramov Imane Khelif, ki je Italijanko Angelo Carini v prvem krogu k vdaji prisilila že z dvema udarcema. Zlato kolajno je osvojila brez izgubljene točke, vse tekmice je premagala s 5: 0. Enako statistiko si je priboksala zmagovalka v kategoriji do 57 kilogramov, 28-letna Tajvanka Lin Yu-Ting, vendar je njena zmaga zaradi manj očitne dominacije ostala nekoliko v ozadju.

Primer boksark je pokazal predvsem na to, da je v delovanju IBA nekaj zelo narobe. V New Delhiju so ju diskvalificirali na podlagi testa spolov, čeprav niso javno objavili nobenih dokazov, da bi imeli kromosome XY, kar bi pomenilo, da sta gensko moški, ali da bi imeli nenormalno povišano raven moškega spolnega hormona testosterona. Obe športnici sta se sicer rodili kot ženski in se tako tudi sami spolno identificirata.

Razprave o spolni identiteti se marsikomu zdijo značilnost sodobnih časov, vsaj 21. stoletja. A še zdaleč ni tako.