Ko v konju ugledaš svoj odsev

Ni ti treba sanjariti o samorogu, tisto redko dosegljivo čarobnost, ki vodi do pozitivnih sprememb, lahko najdeš že ob konju. Terapija s konji je svetovno priznana metoda in bilo bi dobrodošlo, če bi bila pokrita z zdravstvenim zavarovanjem, sta prepričana zakonca Metka Demšar Goljevšček in Alexander S. Goljevšček, lastnika in gospodarja Konjeniškega parka Starošince. Za park predano skrbita že enaindvajset let in sta skoraj vsak dan vse od leta 2005 priča napredku svojih obiskovalcev. Sprejela sta nas na svojem posestvu, kjer se je mogoče za terapevtsko delo s konji tudi pedagoško izobraziti.