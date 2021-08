Konec sanj o srednjeazijski demokraciji

V nadaljevanju preberite:

Ko so se zahodni vojaki umaknili iz Afganistana, se je v tej srednjeazijski državi zgodil hiter padec prozahodnega režima predsednika Ašrafa Ganija, ki je prejšnjo nedeljo pobegnil tudi sam. Na oblast so se po skoraj dvajsetih letih vrnili zmagovalci državljanske vojne iz leta 1996, skrajno islamistično gibanje talibi. Kaotično dogajanje se še ni umirilo, veliko vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo, ko se bo. Vse možnosti so odprte. V Afganistan je bila zadnjih 17 let neposredno, vojaško, vpletena tudi Slovenija.