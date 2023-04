Lepotne ideale je izumila na novo

V nadaljevanju preberite:

»Audrey Hepburn je bila edinstvena oseba, na svetu ni bilo veliko podobnih njej. Zelo težko je razložiti, kaj definira žensko lepoto, toda ona je vsekakor bila lepa. Vseskozi je bila zelo mamljiva,« je igralko, ki so jo večkrat oklicali za najlepšo žensko vseh časov, BBC-jevim novinarjem opisal neutrudni iskalec lepote Leo Fuchs. Fotograf, ki je svoj sloves ustvaril v zlati dobi Hollywooda, je posnel serijo fotografij filmske zvezdnice med snemanjem filma Nuna v Belgijskem Kongu.

Fotografiral jo je sredi tropskega gozda. Na eni izmed fotografij sedi na podrtem deblu. Odeta v belo obleko si nekaj zapisuje v beležko. Na deblu počivata še slamnik in manjša knjiga, ki se že dotika Audreyjine obleke. Videti je tako drobna, da bi jo lahko na tla prevrnil najmanjši piš vetra. In prav to drobnost – beseda krhkost najbrž zveni precej bolj mamljivo – so drug za drugim izpostavljali filmski kritiki, modni oblikovalci, zgodovinarji, novinarji …