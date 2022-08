Italijanska diva s slovenskim pridihom

V nadaljevanju preberite:

Nekoč, pred desetletji, evropski film ni bil tako popolnoma v senci ameriškega, hollywoodskega, kot je danes. Zato so evropske filmske igralke zlahka postale zvezdnice tudi v Hollywoodu in s tem na svetovni ravni. Ena najbolj sijočih med njimi je bila Gina Lollobrigida, ki je nekoliko povezana tudi s Slovenijo. Oziroma, bolj natančno, s Slovenci. Njen (edini) mož je bil namreč Slovenec Milko Škofič, s katerim je bila poročena v času svoje največje slave in s katerim ima tudi edinega otroka, Milka Škofiča mlajšega.