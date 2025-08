Martin Sheen: V življenju se moraš odločiti, na čigavi strani si

V članku preberite:

»Nikoli nisem uradno spremenil svojega imena, na vseh dokumentih sem še vedno Ramón Estévez. Omislil pa sem si umetniško ime, in če mi ne bi uspelo, bi bil spet Ramón.« Tako se negotovih igralskih začetkov spominja zvezdnik, ki ga občinstvo – ker mu je nedvomno uspelo – pozna pod imenom Martin Sheen. In vendar je v poznejših letih obžaloval, da ni ostal zvest svojemu izvoru. Mož, ki je v bogati šestdesetletni karieri ustvaril komaj pregledno število vlog in še vedno snema, bo v nedeljo dopolnil 85 let.