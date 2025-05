Donald Trump, ime, ki ga ne izgovarjajo

V nadaljevanju preberite:

Nobena skrivnost ni, da sta Hollywood in ameriška zabavna industrija bolj kot konservativizmu republikanske stranke naklonjena liberalizmu demokratske. To je z radikalizacijo na obeh straneh politike in njeno vedno večjo polarizacijo postalo še bolj očitno. A medtem ko so zvezdniki v času prvega Trumpovega mandata in pred lanskimi volitvami odkrito kritizirali aktualnega predsednika ZDA, so se zdaj nekako potegnili nazaj. Najbrž ne gre za strah, je pa vseeno zelo nenavadno, kako malo slavnih jasno in glasno pove, kaj si mislijo zdaj, ko Donald Trump že več mesecev uresničuje svoje napovedi, pred katerimi so svarili še nedolgo od tega.

Kolumnistka demokratom naklonjenega političnega časnika The Hill Judy Kurtz je duhovito ugotavljala: »Po letih hudih napadov na predsednika Trumpa ga je velik del Hollywooda očitno postavil v novo vlogo, ki jo je navdihnil Harry Potter: Tisti, ki ne sme biti imenovan.«