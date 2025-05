Matija Medved: Ne bodo me sodili po najslabših delih

V članku preberite:

Priznani ilustrator Matija Medved pravi, da se začne hitro dolgočasiti, zato z veseljem dela zelo različne projekte. Nanje naletimo marsikje, v knjigah in na njihovih naslovnicah, v tujih revijah in časopisih, na plakatih in v animaciji. Njegovi so tudi mural v Centru Rog in risbe, ki pozdravljajo obiskovalce Lutkovnega gledališča Ljubljana. Glas o kvaliteti njegovega dela, za katero je doma med drugim prejel plaketo in priznanje Hinka Smrekarja ter trikrat nagrado brumen, je segel tudi v New York, od koder se je lani vrnil s tremi izjemnimi nagradami.