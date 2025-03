V nadaljevanju preberite:

Le kdo ne pozna Mojce Pokrajculje in Pedenjpeda, le kdo ne radovednega Tačka in Cufka? Gre za like, brez katerih si težko zamišljamo otroštvo, njihove podobe pa ne bi bilo brez Marjana Mančka (1948), ki je ilustriral več kot dvesto knjig, med njimi 30 avtorskih, ustvaril pet likovnih zasnov za lutkovne predstave in deset kratkih animiranih filmov. Z izborom risb se do 30. marca predstavlja v Galeriji DLUL.