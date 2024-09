Meja ni šla samo skozi hišo, štalo, pokopališče, šla je tudi skozi srca

V nadaljevanju preberite:

Pisateljica Mateja Gomboc je s pretanjenim občutkom za intimno zgodbo posameznice in obširno raziskavo zgodovinskih dejstev o rojevanju novega mesta, mlajše sestre, smrklje, kot v romanu pravi Novi Gorici, napisala knjigo, ki je hkrati ljubezenska zgodba treh junakinj in sramežljive navezanosti med dvema mestoma. Kako boleče je umetno ustvarjena tvorba, meja, zarezala v usodo posameznikov in družin, ločila ljubimce, sestrične, vnuke in stare starše, odstira roman Gorica – nujno branje ne le za Primorce, pač pa tudi za vse ostale.